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В центре Перми около цветников установили видеонаблюдение

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В Перми за городскими клумбами установили круглосуточное наблюдение. Так, камеры появились на эспланаде, в сквере им Дзержинского и на набережной Камы.

Если будет обнаружен факт кражи цветов, кустарников и других зеленых насаждений, сотрудники администрации районов обращаются в полицию для установления лиц. Вандалы привлекаются к административной ответственности за правонарушения.

В этом году общая площадь цветников в Перми составит 21 тысячу кв метров. Город украсят петуньи, бегонии, сальвии, кохии и георгины, агератумы. Завершить высадку планируется ко Дню города.

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