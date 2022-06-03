В центре Перми около цветников установили видеонаблюдение

В Перми за городскими клумбами установили круглосуточное наблюдение. Так, камеры появились на эспланаде, в сквере им Дзержинского и на набережной Камы.

Если будет обнаружен факт кражи цветов, кустарников и других зеленых насаждений, сотрудники администрации районов обращаются в полицию для установления лиц. Вандалы привлекаются к административной ответственности за правонарушения.

В этом году общая площадь цветников в Перми составит 21 тысячу кв метров. Город украсят петуньи, бегонии, сальвии, кохии и георгины, агератумы. Завершить высадку планируется ко Дню города.