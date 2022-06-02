В Перми откроют памятник Родерику Мёрчисону

В Перми 7 июня откроется памятник первооткрывателю пермского геологического периода, шотландскому ученому Родерику Импи Мёрчисону. Как сообщает «Новый компаньон», гипсовый бюст работы скульпторов Елены Симановой и Павла Кладова будет установлен на территории Музея пермских древностей.

Напомним, в 1840-е годы Мёрчисон путешествовал по России для проведения геологических изысканий. Во время своего первого путешествия учёный побывал в центральной части Европейской России, вторая экспедиция, в 1841 году, обследовала окрестности Казани, Перми, Екатеринбурга, Нижнего Тагила. По результатам работ в России Мэрчисон обосновал выделение пермского периода палеозоя, который начался 298 млн назад и длился около 47 млн лет.