На этой неделе в Перми откроется термальный комплекс на минеральных водах

В Перми на территории Черняевского леса 4 июня откроется термальный комплекс на минеральных водах «Термы Тенториум».

Термальная зона обновленного комплекса включает три бассейна: большой уличный бассейн (264 кв. м), крытый бассейн для плавания и аквааэробики (88 кв. м), закрытый гидромассажный бассейн с добавлением минеральной воды (44 кв. м). В комплексе также есть уличная баня, две сауны с температурой +80 °С и +100 °С, зал «Витаминное солнце» для релаксации и восполнения недостатка витамина D, бювет с питьевой минеральной водой и раздевалки с автоматическими шкафчиками.

Плавать на улице можно в любое время года — температура в уличном бассейне поддерживается до +34... +38°C.

На территории комплекса располагаются гостиница с панорамным видом на лес, два кафе, конференц-зал, spa-центр, ванны с травяными экстрактами, аромасауны, эстетические косметологические и гидротерапевтические процедуры, EMS-тренировки для похудения, солярий, коллагенарий для оздоровления кожных покровов.

Отмечается, что вторая очередь комплекса откроется в 300-летию Перми.