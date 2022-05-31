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В Перми с 1 июня на бескондукторную оплату проезда перейдут еще два маршрута

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C 1 июня автобусные маршруты №18 «Пермский военный институт – площадь Дружбы» и №48 «Чусовской водозабор – микрорайон Январский» перейдут на бескондукторную систему оплаты. Оплата в них будет осуществляться через стационарные валидаторы и у водителя во время остановок автобуса.

Напомним, сегодня в Перми без кондукторов работают автобусные маршруты №1, 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 24, 32, 36, 45, 50, 51, 53, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 67, 74, 77, 78, 80 и все трамвайные маршруты.

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