Пермский предприниматель хочет зарегистрировать права на бренд BonАqua

Совладелец компании ООО «Третий кран», которая занимается производством вендинговых автоматов по очистке и продаже питьевой воды, Александр Нода в апреле подал заявку в Роспатент для получения прав на бренд питьевой воды BonAqua.

Как сообщил предприниматель изданию «Коммерсантъ», так как производитель воды Bonaqua, компания Coca-Cola, уходит из России, то «Третий кран» попробует «заполнить» освободившуюся нишу в своем классе. Предприниматель планирует использовать в рекламе бренда указание, что вода из автомата ничуть не хуже, чем BonAqua.

Решение по этой заявке еще не принято.