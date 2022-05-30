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На этой неделе в Перми потеплеет до +26 градусов

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Фото: Евгений Зубов

В конце недели в Перми впервые с начала сезона температура воздуха приблизится к отметке +25°C. По данным Научно-популярного проекта «Метеоролог и я», количество осадков ожидается в пределах климатической нормы.

В понедельник, 30 мая, днем ожидаются ливни и грозы, не исключен мелкий град. Максимальная температура воздуха составит +13…+18°C. Во вторник облачность уменьшится, местами пройдут небольшие дожди. Столбик термометра будет на отметке +17…+22°C. В среду и четверг ожидается солнечная погода. Днем воздух прогреется до +19…+26°C.

К пятнице антициклон начнет разрушаться и отступать на юго-восток. Днем вероятны дожди и грозы. Температура воздуха останется на прежнем уровне.

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