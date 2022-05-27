В Перми 28 мая временно ограничат движение транспорта

В День пограничника, 28 мая, в Перми временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщается на сайте администрации города.

09:00 до 12:45 будет временно ограничено движение транспорта, за исключением общественного, по улице Монастырская на участке от здания Речного вокзала (улица Монастырская, 2 к.1) до улицы Сибирской.

С 10:30 до 13:00 будет временно ограничено движение транспорта, за исключением общественного, по улице Сибирской от улицы Монастырская до улицы Белинского.

Также 28 мая с 09:00 до 12:45 будет временная приостановка общественного транспорта на улице: Монастырская на участке от здания Речного вокзала (улица Монастырская, 2 к.1) до улицы Сибирской; Сибирская от улицы Монастырская до улицы Белинского.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, на время праздничного шествия будет осуществлена приостановка движения автобусных маршрутов №3 «станция Пермь-1 – микрорайон Нагорный» и №51 «микрорайон Владимирский – улица Советская – станция Пермь-1».