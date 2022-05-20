В Перми в этом году появятся плоскостные парковки

В этом году в Перми планируют ввести четыре плоскостные парковки. Они будут расположены на Пермской, 7, на пересечении улиц Ленина и Попова, вдоль домов на Революции, 24 и 22. Как сообщил начальник дирекции дорожного движения Дмитрий Артеменко, плоскостные парковки будут находиться в платной зоне, плата будет взиматься с 9:00 до 19:00.

Всего в планах городских властей организовать на территории Перми 36 плоскостных парковок, в том числе 21 внутризональная, 14 перехватывающих и одна подземная парковка.