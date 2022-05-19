«Тройка Пермь» может стать оператором системы оплаты проезда в Пермском крае

Оператором системы оплаты проезда в Перми может стать «Тройка Пермь». Министерство транспорта Пермского края проводит отбор оператора автоматизированной информационной системы учета и контроля оплаты проезда. На участие поступила одна заявка – от ООО «Тройка Пермь».

Как сообщает издание «Коммерсант-Прикамье», подрядчику необходимо предоставить универсальный инструмент оплаты проезда в общественном транспорте, а также инструмент для контроля оплаты проезда пассажирами.

Напомним, ООО «Тройка Пермь» было зарегистрировано в конце 2021 года. Собственниками компании являются АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (Пермь) и ООО «Сбертройка» (Москва).