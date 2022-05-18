В День рождения Перми выступит певица Валерия

В этом году празднование Дня города пройдет под лозунгом «Пермь – город один на миллион». Это подчеркивает особое положение, культурный, социальный и экономический статус Перми среди других городов-миллионников, а также отношение жителей к любимому городу, рассказали в пресс-службе мэрии.

В конце мая центральные улицы начнут украшать флаговыми конструкциями в цветах триколора ко Дню города и Дню России. Традиционно встреча Дня города состоится 11 июня у памятника основателю города Василию Татищеву в 23:00.

На городской эспланаде праздничный концерт запланирован практически на весь день. С 12:00 до 14:00 на главной сцене перед Театром-Театром пройдет тематическая программа «Мы – Россия!», а с 14:00 до 21:00 – свои выступления представят творческие коллективы Перми и Екатеринбурга. Хедлайнер — звезда российской эстрады Валерия.

Кроме того, городская эспланада станет местом проведения фестиваля барбекю.

Большой спортивный и культурный блок запланирован на набережной Камы. Для детей будут организованы игровые мастерские и интерактивные занятия, любители адреналина смогут посмотреть выступления боксеров и воспитанников школы киокусинкай, все желающие смогут принять участие в уличных танцах. С 21:00 до 23:00 состоится выступление диджеев и музыкальных групп.

Праздничный семиминутный фейерверк будет запущен в 23:30 с площадки у школы «Летающий лыжник».

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