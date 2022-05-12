В Перми запустится тур для любителей пленочных фотоаппаратов

В Перми запустят фототур для любителей пленочной фотографии. Все участники на время поездки получат в руки пленочный ретро-фотоаппарат и смогут в течение всего путешествия сделать 72 кадра. Всю поездку туристов будет сопровождать наставник, который объяснит, как пользоваться фотоаппаратом, как заряжать и сматывать пленку, настраивать диафрагму и выдержку. Фототур организует команда «Доступного Урала» при поддержке фотолаборатории «Фиксаж», пишет ИА «Текст».

Первый фототур состоится по маршруту Пермь — поселок Юбилейный — поселок Шумихинский — Каменный город. Фото-туристы смогут запечатлеть заброшенные здания, ржавые детские площадки, шахтёрские двухэтажные дома, памятник Ленину и красоты ландшафта Каменного города на фотоаппараты «Чайка-2» и «Чайка-3». Как сообщают организаторы, вскоре планируются выезды с такой техникой как «Зенит» и «Практика».

Ориентировочно, первый выезд состоится 4 июня, первый тур будет стоить 8 900 рублей. Продолжительность путешествия составит 12 часов.