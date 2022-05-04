В Перми загорелся корпус краевой инфекционной больницы

В Перми загорелось одно из зданий краевой инфекционной больницы, расположенной на улице Пушкина. Как сообщает пресс-служба краевого минздрава, пожар произошел в хозяйственном корпусе.

Общая площадь пожара составила около 800 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 27 человек личного состава МЧС и 8 единиц техники.

В результате происшествия никто не пострадал. Из отделения реанимации краевой инфекционной больницы эвакуировали четырех пациентов, которые находились на аппаратах ИВЛ.