На время репетиции парада Победы в центре Перми перекроют движение

В Перми на Октябрьской площади состоятся репетиции Парада Победы. На время их проведения — 5 мая с 19:00 до 23:00 и 7 мая с 10:00 до 14:00 — в центре города будет изменено движение транспорта.

Как сообщает пресс-служба администрации города, движение всех видов транспорта будет закрыто по следующим участкам:

четной стороне Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Монастырской (без остановки движения по улицам Петропавловской и Советской);

четной и нечетной стороне Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Пушкина;

Октябрьской площади;

улице Екатерининской от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда;

улице Луначарского от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда.

На время пересечения проезжей части колоннами участников репетиции будет осуществляться временная приостановка движения всех видов транспорта по улице Ленина.