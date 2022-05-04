На время репетиции парада Победы в центре Перми перекроют движение

В Перми на Октябрьской площади состоятся репетиции Парада Победы. На время их проведения — 5 мая с 19:00 до 23:00 и 7 мая с 10:00 до 14:00 — в центре города будет изменено движение транспорта.
Как сообщает пресс-служба администрации города, движение всех видов транспорта будет закрыто по следующим участкам:
- четной стороне Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Монастырской (без остановки движения по улицам Петропавловской и Советской);
- четной и нечетной стороне Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Пушкина;
- Октябрьской площади;
- улице Екатерининской от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда;
- улице Луначарского от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда.
На время пересечения проезжей части колоннами участников репетиции будет осуществляться временная приостановка движения всех видов транспорта по улице Ленина.
Автобусные маршруты №10 и №41 в направлении ПНИПУ будут укорочены до остановки «Улица Попова», автобус №78 — до остановочного пункта «улица Горького». Автобусы № 14, 33, 50, 51, 60, 68 и 78 будут следовать в объезд. Также в период с 1 по 10 мая на Октябрьской площади ведутся работы по монтажу сцены. В связи с этим конечный остановочный пункт для автобусов № 10, 41 и 78 организован в районе дома №34 по чётной стороне Комсомольского проспекта.
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