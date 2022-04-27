В Перми утвердили новую методику расчета стоимости платных парковок

Депутаты гордумы утвердили новую методику расчета стоимости платных парковок в Перми. Новый порядок организации парковок в центральной части города предполагает создание плоскостных и перехватывающих площадок. Основное отличие между ними в том, что плоскостные находятся внутри зоны платной парковки, а перехватывающие за ее пределами.

Оплата за пользование плоскостной парковкой будет производиться за каждый полный час, но не более стоимости 6 часов в дневное время. Плата за перехватывающую парковку днем будет ограничена стоимостью 4 часов.

При загруженности парковочных мест более 90% к цене будет прибавляться 10 рублей. Для этого предлагается разделить зону платной парковки в центре города на подзоны, где плата будет на 10 рублей выше, чем в остальных местах.

Кроме того, прорабатываются новые виды абонементов на парковку: на 20 рабочих дней – со скидкой 20%, на 21-40 рабочих дней – со скидкой 25%, более 40 дней – со скидкой 30%. Сейчас действует только два вида – на полмесяца (10 рабочих дней, его стоимость 1600 рублей) и на месяц (20 рабочих дней за 3200 рублей).