18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

К 300-летию Перми в городе установят памятники роду Строгановых и Павлу Бажову

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Павел Бажов

К 300-летию города в Перми установят памятники выдающимся землякам. Кому поставят памятники, выбирали сами горожане при помощи онлайн-голосования на портале «Управляем вместе». В итоге наибольшее количество голосов набрали писатель Павел Бажов (1474 голоса) и род Строгановых (1384 голоса).

Всего в списке для голосования было представлено девять исторических деятелей Пермского края: генерал-губернатор Пермской губернии Карл Модерах, Пермский городской голова Дмитрий Смышляев, импресарио Сергей Дягилев, олимпийский чемпион по баскетболу Сергей Белов, разведчик Николай Кузнецов, писатели Виктор Астафьев и Лев Давыдычев.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: