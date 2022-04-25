К 300-летию Перми в городе установят памятники роду Строгановых и Павлу Бажову

К 300-летию города в Перми установят памятники выдающимся землякам. Кому поставят памятники, выбирали сами горожане при помощи онлайн-голосования на портале «Управляем вместе». В итоге наибольшее количество голосов набрали писатель Павел Бажов (1474 голоса) и род Строгановых (1384 голоса).

Всего в списке для голосования было представлено девять исторических деятелей Пермского края: генерал-губернатор Пермской губернии Карл Модерах, Пермский городской голова Дмитрий Смышляев, импресарио Сергей Дягилев, олимпийский чемпион по баскетболу Сергей Белов, разведчик Николай Кузнецов, писатели Виктор Астафьев и Лев Давыдычев.