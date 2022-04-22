Детская железная дорога откроется в Перми в следующем году

РЖД планирует развернуть в Перми проект детской железной дороги в 2023-2025 годах. Соответствующий приказ подписал председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

РЖД построит узкоколейную детскую железную дорогу, музей, станции по пути следования и большое круговое депо, которое повторит облик дореволюционного паровозного здания, стоявшего в Перми.

Однопутный участок длиной около 4 км пройдет вдоль Камы от станции Пермь I до Мотовилихинских заводов. По дороге будут курсировать как современные поезда, так и составы на паровой тяге. Кроме того, проектом предусмотрено создание учебно-экспозиционного центра, где смогут обучаться железнодорожным профессиям и проходить практику около 1 тыс. ребят. В дальнейшем планируется проводить совместные образовательные и выставочные мероприятия с региональным технопарком «Кванториум».