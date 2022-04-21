Пермский завод Henkel до конца года будет работать в прежнем формате

Пермский завод Henkel продолжит работу в прежнем режиме до конца 2022 года, зарплата работникам будет выплачиваться в полном объеме, все соцгарантии также сохраняются. Об этом газете «Профсоюзный курьер» сообщил представитель профсоюзной организации «Хенкель Рус» Сергей Попов.

В планах руководства — за это время найти покупателя на свои российские активы.

Напомним, ранее немецкий концерн Henkel объявил об уходе из России. Henkel работает в Перми с 2000 года, компания владеет бывшим заводом стиральных порошков «Пемос». В Перми выпускаются товары под брендами Persil, Ласка, Vernel, Пемолюкс, LOSK, Somat, Pril, ПЕМОС, Bref.