В этом году в Перми установят 28 многофункциональных остановок

Власти Перми планируют к 300-летию Перми установить на улицах Ленина и Сибирской 28 многофункциональных остановок. Они будут оборудованы медиа-панелями с навигационной и справочной информацией, зарядками USB, «тревожной кнопкой», системой видеонаблюдения, точкой доступа Wi-Fi и т.д. При условии выделения финансирования приступить к установке таких конструкций планируется в этом году.

Кроме того, в этом году будут построены 4 новых остановочных пункта: на Бродовском тракте в районе въезда на Бродовский терминал (в обоих направлениях), в районе СНТ «Инкар-233» (в обоих направлениях), на улицах Лянгасова (микрорайон Энергетик) и Куфонина.

В Дзержинском, Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах планируется реконструировать 12 павильонов и отремонтировать две площадки. Кроме того, во всех районах города будет отремонтировано и приведено в надлежащее состояние более 40 посадочных площадок.