В Перми иностранные студенты остались без денег из-за остановки работы Western Union

В Пермском крае 2,8 тыс. иностранных студентов из более чем 50 стран испытывают финансовые трудности из-за остановки работы платежной системы Western Union. Как сообщает Пермское отделение «Российского Красного креста», среди студентов оказались и семьи с маленькими детьми.

После обращения представителей ПГНИУ Красный крест начал сбор помощи для студентов. При поддержке Пермской торгово-промышленной палаты и «Клуба женщин директоров» удалось собрать почти полтонны продуктов. Для семей с детьми были закуплены памперсы, детские смеси и стиральный порошок.

Первые партии продуктовых наборов уже переданы пермскому университету. Студенты из других вузов Перми могут получить помощь в офисе регионального отделения Красного креста.