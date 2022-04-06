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В Перми иностранные студенты остались без денег из-за остановки работы Western Union

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В Пермском крае 2,8 тыс. иностранных студентов из более чем 50 стран испытывают финансовые трудности из-за остановки работы платежной системы Western Union.  Как сообщает Пермское отделение «Российского Красного креста», среди студентов оказались и семьи с маленькими детьми.

После обращения представителей ПГНИУ Красный крест начал сбор помощи для студентов. При поддержке Пермской торгово-промышленной палаты и «Клуба женщин директоров» удалось собрать почти полтонны продуктов. Для семей с детьми были закуплены памперсы, детские смеси и стиральный порошок.

Первые партии продуктовых наборов уже переданы пермскому университету. Студенты из других вузов Перми могут получить помощь в офисе регионального отделения Красного креста.

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