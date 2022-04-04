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В Перми на этой неделе ожидается двойная норма осадков

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unsplash.com

В Пермском крае предстоящая неделя ожидается теплее нормы на 1-2°C и с избытком осадков. По данным научного проекта «Метеоролог и я», количество осадков составит 150-200% от климатической нормы.

В понедельник погоду в Пермском крае сформируют циклоны. В ночные часы пройдут дожди, днём тёплая погода сохранится в южных и центральных районах, где воздух прогреется до +5…+10°C.

Во вторник в регионе похолодает, температура воздуха в течение суток составит −1…+4°, пройдет мокрый снег.

В среду ожидается прекращение осадков и прояснения. Ночью при переменной облачности похолодает до −5…−10°C, днём воздух прогреется до +2…+7°C.

В ночь на четверг пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. В дневные часы вероятны прояснения, потеплеет до +3…+8°C.

По предварительным данным, в пятницу ночью ожидается прохождение тёплого фронта с осадками, а в дневные часы регион попадёт в тёплый сектор. Вновь ожидаются осадки: по югу преимущественно в виде дождя, в остальных районах – мокрого снега. Днём в большинстве районов максимальная температура достигнет +7…+12°C.

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