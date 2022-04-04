Отмена QR-кодов в Перми положительно повлияла на активность покупателей

Отмена системы обязательных QR-кодов положительно повлияла на потребительскую активность пермяков. Как сообщает администрация ТРК «СемьЯ», в марте было зафиксировано увеличение числа посетителей в ресторанах, фудкорте и игровой зоне. Кроме того, отмена ковидных ограничений несколько смягчила влияние негативных факторов, ограничивающих сейчас кинопрокат.

Одновременно на потребительскую активность позитивно влияют крупные арендаторы, реализующие меры по сдерживанию цен. Например, «Детский мир», O′STIN, ZARINA.

Напомним, в Пермском крае QR-коды были отменены в начале марта.