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Тепло, но дождливо: синоптики рассказали о погоде в апреле в Перми

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Синоптики опубликовали долгосрочный прогноз погоды на апрель. По данным проекта «Метеоролог и я», апрель в центральных и южных районах Пермского края ожидается теплее нормы на 1-2°C, в северных районах – в пределах климатической нормы. При этом количество осадков по югу края превысит норму в 2,0-2,5 раза, в остальных районах отклонение от нормы ожидается не столь большим – в 1,5 раза. Особенно дождливым будет начало месяца — первые пять дней.

По предварительным данным, первые +10°C по югу края возможны уже 3-4 апреля, начнется активное снеготаяние.

Вторая декада ожидается на 1-2°C теплее нормы, а количество осадков превысит норму на 20-50%.

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