В Перми к бескондукторной системе оплаты проезда присоединятся еще два маршрута

С 1 апреля автобусные маршруты №51 «микрорайон Владимирский – улица Советская – станция «Пермь-1» и №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» перейдут на бескондукторную систему оплаты. Об этом сообщает департамент транспорта администрации Перми.

Напомним, с 10 января начался поэтапный переход всех автобусных и трамвайных маршрутов на систему сбора оплаты проезда без участия кондуктора. На сегодняшний день по новым правилам уже работают автобусные маршруты №1, 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 24, 32, 36, 45, 50, 53, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 67, 77, 78, 80 и все трамвайные маршруты.