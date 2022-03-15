В Перми установят памятники двум выдающимся землякам — их выберут жители

Жители Пермского края могут выбрать двух выдающихся земляков, в знак благодарности которым к 300-летнему юбилею Перми установят памятники. Голосование будет проходить до 25 апреля на портале «Управляем вместе».

Всего в списке для голосования представлено девять исторических деятелей Пермского края. Среди них: Карл Федорович Модерах (генерал-губернатор Пермской губернии), Дмитрий Емельянович Смышляев (Пермский городской голова), импресарио Сергей Павлович Дягилев, писатели Павел Петрович Бажов, Виктор Петрович Астафьев и Лев Иванович Давыдычев, олимпийский чемпион по баскетболу, тренер Сергей Александрович Белов, разведчик Николай Иванович Кузнецов, а также род Строгановых – русских промышленников и государственных деятелей.