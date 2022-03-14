Две IT-компании из Перми стали резидентами «Сколково»

Сразу две компании из Перми, ООО «НВ-Эмоции» и Selvery, получили статус резидентов Инновационного центра «Сколково». Общее число участников инновационного центра из Прикамья достигло 39.

Компания «НВ-Эмоции» разрабатывает программное обеспечение на основе технологий искусственного интеллекта с целью социально-психологического мониторинга человека. Проект данного предприятия, основанный на синтезе алгоритмов компьютерного зрения и технологии анализа больших данных, позволяет определять психоэмоциональное состояние человека по анатомическим/мимическим реакциям с помощью комплекса нейросетей.

Стартап Selvery позволяет быстро создавать смарт-презентации. Благодаря технологиям смены контента под интересы конкретных групп пользователей, бизнес-предложение может стать убедительнее и интереснее.