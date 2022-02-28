К бескондукторной системе оплаты проезда в Перми присоединился еще один автобус

В Перми с 1 марта автобусный маршрут №53 переходит на бескондукторную оплату проезда. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Напомним, с 10 января начался поэтапный переход автобусных и трамвайных маршрутов на систему сбора оплаты проезда без участия кондуктора. На сегодняшний день по новым правилам уже работают автобусные маршруты №1, №3, №4, №6, №10, №11, №14, №15, №17, №19, №20, №24, №32, №36, №45, №50, №55, №59, №60, №64, №67, №77, №78, №80 и все трамвайные маршруты.