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Власти Пермского края продлили ограничения из-за коронавируса

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В Пермском крае продлен срок действия ограничительных мер по коронавирусу до 31 марта. Соответствующий указ подписан сегодня, 28 февраля.

В соответствии с документом, в регионе остаются необходимыми к исполнению все установленные ранее требования борьбы с COVID-19. Так, среди них – необходимость соблюдать масочный режим в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, театрах, лифтах, парковках и других местах массового скопления людей.

Кроме того, в Прикамье при посещении мест массового пребывания людей, таких как заведения общественного питания, культуры, спорта, фитнес-центров и других организаций гражданам по-прежнему необходимо предъявлять сертификат об иммунизации.

Продлевается запрет на ночную работу кафе и ресторанов в период с 23:00 до 6:00 часов утра.

Жителям в возрасте 60 лет и старше, не имеющих сформированного иммунитета, необходимо соблюдать режим строгой самоизоляции. 

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