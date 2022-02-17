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Власти Пермского края утвердили единые требования к внешнему виду такси

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Депутаты Законодательного Собрания Пермского края во втором чтении приняли законопроект о едином дизайне такси. Теперь для получения разрешения на перевозку пассажиров все транспортные средства должны быть окрашены в белый цвет, а на боковой поверхности должна наноситься красно-белая наклейка из элементов в виде квадратов. Министерство транспорта отметило, что новый дизайн такси будет перекликаться с существующим красно-белым оформлением пермских автобусов и трамваев.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2022 года. При этом новые правила будут действовать в отношении тех, кто только получает разрешение на деятельность по перевозке пассажиров. Ранее выданные документы продолжат действовать до окончания срока, вне зависимости от внешнего вида машин.

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