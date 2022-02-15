Подземный переход у Центрального рынка предложили превратить в наземный

В Перми на публичных слушаниях по планировке территории площади перед Центральным рынком поступило предложение заменить подземный переход наземным. Как сообщает Business Class, идея отказа от подземного перехода подверглась критике. Участники обратили внимание на то, что на данном участке высокий пешеходный трафик. Это значительно будет затруднять движение транспорта.

Разработчики «Института территориального планирования» объяснили свое предложение тем, что такой вариант выбран в интересах пешеходов, так как наземный переход удобнее. Также прозвучало предложение создать на площади перед Центральным рынком транспортно-пересадочный пункт. Речь идет об объединении трамвайных и автобусных остановок под навесом. Кроме того, в этом месте предполагается организация парковки.