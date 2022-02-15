Стоимость платной парковки в Перми может увеличиться до 30 рублей

Власти Перми могут повысить стоимость платной парковки до 30 рублей в час. Предполагается, что зона платной парковки разделится на две подзоны, на одной из них будет установлен повышенный тариф. Границы подзоны с новым тарифом может пройти по улицам Попова, Пушкина, Сибирская и Монастырская.

Кроме того, в мэрии Перми подготовили новую методику расчета стоимости парковок. Так, при загруженности парковочных мест более 90 % тариф будет увеличиваться сразу на 10 рублей.