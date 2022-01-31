Тепло и снежно: синоптики о погоде в Перми на неделю

Предстоящая неделя в Пермском крае ожидается очень теплой и снежной. Средняя температура воздуха превысит норму на 10-11°C, а количество осадков ожидается выше нормы в 1,5-2 раза. Об этом сообщается на портале «Метеоролог и я».

В понедельник Пермский край окажется под влиянием гребня антициклона с востока. В течение суток пройдет небольшой снег. Минимальная температура составит −11…−16°, днем воздух прогреется до −4…−9°.

Во вторник в регионе ожидается потепление, ожидается снегопад. Днем температура повысится до −1…−6°. В среду погодные условия существенно не изменятся. В течение суток температура воздуха ожидается на уровне −1…−6°. В ночь на четверг ожидается небольшое похолодание до −6…−11°, днем столбик термометра будет на отметке −1…−6°. Ожидается снегопад.

В пятницу, на погоду в регионе будет оказывать влияние третий за неделю циклон - возможно потепление до +1° и снегопады.