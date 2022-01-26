Первый самолет Red Wings прибыл для базирования в аэропорт «Большое Савино»

В международный аэропорт «Пермь» поступил для базирования первый самолет авиакомпании Red Wings, сообщили в краевом Министерстве транспорта. Вчера со своей новой базы лайнер уже выполнил первые рейсы по маршруту Пермь – Волгоград – Пермь.

Первый базовый лайнер для аэропорта Перми – это один из новых «Суперджетов», переданных Red Wings летом 2021 года. Регистрационный номер SSJ100 – RA-89143. Новый авиалайнер рассчитан на 100 пассажиров, компоновка кресел – пять в ряд. По планам авиакомпании, на территории «Большого Савино» будет базироваться до 3 самолетов. Также Red Wings планируют открыть в Перми полноценный филиал.

Отметим, в настоящее время Red Wings выполняет полеты из Перми в шесть городов: Волгоград, Калининград, Краснодар, Махачкалу, Мурманск и Уфу.