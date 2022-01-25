Здание Главпочтамта отреставрируют к 300-летию Перми

К 300-летию Перми «Почта России» планирует провести реставрацию здания Главпочтамта на Ленина, 28. Об этом гендиректор «Почты России» Максим Акимов сообщил на совещании с губернатором Дмитрием Махониным.

Сейчас компания уже начала подготовку и согласование проекта реставрации здания. Проект предполагает ремонт фасадов, входных групп и водосточной системы. Работы планируется начать в 2022 году и завершить в 2023 году. Кроме того, в течение этого года года компания планирует отремонтировать более 50 почтовых отделений, расположенных в разных населенных пунктах Пермского края.