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Здание Главпочтамта отреставрируют к 300-летию Перми

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К 300-летию Перми «Почта России» планирует провести реставрацию здания Главпочтамта на Ленина, 28. Об этом гендиректор «Почты России» Максим Акимов сообщил на совещании с губернатором Дмитрием Махониным.

Сейчас компания уже начала подготовку и согласование проекта реставрации здания. Проект предполагает ремонт фасадов, входных групп и водосточной системы. Работы планируется начать в 2022 году и завершить в 2023 году. Кроме того, в течение этого года года компания планирует отремонтировать более 50 почтовых отделений, расположенных в разных населенных пунктах Пермского края.

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