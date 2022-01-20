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Власти Перми в первом чтении приняли законопроект о едином цвете такси

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Депутаты Законодательного Собрания Пермского края в первом чтении приняли законопроект о едином цвете такси, пишет «Новый компаньон». Теперь по условиям кузов легкового такси должен быть белого цвета, также на машине должна будет размещена полоса из красных и белых квадратов в шахматном порядке шириной от 15 до 25 см.

Новые требования к внешнему виду такси начнут действовать с 1 сентября 2022 года. При этом, новые правила будут распространяться на перевозчиков, кто только получает лицензию и тех, у кого она истекла. Ранее выданные лицензии продолжат действовать до окончания срока, вне зависимости от внешнего вида машин.

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