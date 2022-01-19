С 20 января из Перми в Чусовой начнет курсировать «Ласточка»

С 20 января электропоезд «Ласточка» начнет курсировать по маршруту «Пермь-II – Чусовская». По данным краевого Минтранса, в расписании электропоезда ежедневно шесть отправлений. Время в пути от Перми до Чусового составит 2 часа 23 минуты.

Первый рейс стартует 20 января со станции «Чусовская» в 6 утра. На пути следования электропоезда будет 7 остановок: «129 км», «Шибаново», «Калино», «Комарихинская», «Молодежная», «Мотовилиха», «Пермь-I». На конечную станцию «Пермь-II» состав прибудет в 8:23. Также из Чусового будут еще два отправления – в 12:10 и 17:40. В обратном направлении первая «Ласточка» стартует в 8:40, на конечную станцию она прибудет в 11:05. Также отправления из Перми планируются в 14:50 и 20:20. Стоимость проезда составит 261 руб.