В Пермском крае могут ввести локдауна

Дмитрий Махонин отметил, что при таком сценарии, оперштаб будет вынужден принять крайне жесткие меры – вводить дистант в школах, новые ограничения работы для организаций общественного питания, торговых центров и учреждений других сфер, в которых предполагается массовое скопление людей и т.д., вплоть до локдауна.