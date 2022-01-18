18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Пермском крае могут ввести локдауна

Поделиться:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании краевого оперштаба по борьбе с COVID-19 заявил, что, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом и соблюдением санитарных мер населением ухудшится, могут быть введены новые ограничительные меры.

Дмитрий Махонин отметил, что при таком сценарии, оперштаб будет вынужден принять крайне жесткие меры – вводить дистант в школах, новые ограничения работы для организаций общественного питания, торговых центров и учреждений других сфер, в которых предполагается массовое скопление людей и т.д., вплоть до локдауна.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: