В Пермском крае могут ввести локдауна

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании краевого оперштаба по борьбе с COVID-19 заявил, что, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом и соблюдением санитарных мер населением ухудшится, могут быть введены новые ограничительные меры.
Дмитрий Махонин отметил, что при таком сценарии, оперштаб будет вынужден принять крайне жесткие меры – вводить дистант в школах, новые ограничения работы для организаций общественного питания, торговых центров и учреждений других сфер, в которых предполагается массовое скопление людей и т.д., вплоть до локдауна.
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