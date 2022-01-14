В Перми с 15 января к бескондукторной системе оплаты проезда присоединятся еще четыре маршрута

С 15 января к бескондукторной системе оплаты проезда в Перми присоединятся автобусные маршруты №1, №32, №55 и №60. Пассажиры смогут оплатить проезд при помощи стационарных валидаторов или мобильного приложения. Если пассажир планирует воспользоваться наличными, билет можно купить у водителя.

Напомним, что на бескондукторную систему оплаты проезда уже перешли автобусные маршруты №3, №4, №10, №11, №14, №17, №19, №45, №59, №64, №67, №78 и №80, а также все трамваи.