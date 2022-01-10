В Пермском крае на этой неделе ожидается непродолжительное похолодание и снег

На предстоящей неделе в Пермском крае произойдет непродолжительное похолодание и снегопады. По данным Научно-популярного проекта «Метеоролог и я», количество осадков в большинстве районов превысит норму в 1,5 — 2 раза.

Во вторник в течение суток в южных и центральных районах края ожидаются осадки. На северные районы распространится арктический воздух, в результате чего днем похолодает до −17…−22°.

В ночь на среду регион попадет под влияние гребня антициклона с запада. Существенное похолодание до −25…−30° в ночные часы ожидается в северных районах. На остальной территории сохранится сравнительно теплая погода: температура воздуха ночью −13…−18°, днем −9…−14°. В отдельных районах пройдет слабый снег.

По предварительным данным, ночь на четверг ожидается самой холодной на неделе. Вблизи центра антициклона на большей части края похолодает до −19…−24°, при этом по северу температура воздуха ожидается еще на несколько градусов ниже. Впрочем, уже днем ожидается резкое потепление, сопровождающееся снегопадом. Столбик термометра ночью будет на отметке −19…−24°, днем −8…−13°.

В пятницу под влиянием волнового возмущения на холодном фронте циклона в регионе продолжатся снегопады. Днем потеплеет до −5…−10°.