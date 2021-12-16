Последняя декада декабря может оказаться самой холодной за 10 лет

В Перми последняя декада декабря может оказаться самой холодной за последние 10 лет. Об этом «КП-Пермь» рассказал инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

В ближайшие три дня, с четверга по субботу, будет дуть слабый ветер и периодически идти снег. Сегодня температура воздуха будет около –4 градусов, пятница может стать одним из самых теплых дней на неделе, с температурой –2 градуса, в субботу будет –5. В воскресенье в регионе придет придет циклон, который принесет с собой похолодание. Температура будет понижаться постепенно. В Перми и южной части региона столбик термометра будет колебаться от –7 до –12. На севере и северо-востоке края будет –15.

Следующая неделя начнется со снегопада. За три дня может выпасть 10-15 миллиметров осадков, что составляет около трети месячной нормы. Пик похолодания придется на вторник, причем ожидаются необычные температурные контрасты. В Перми похолодает до –25 градусов, а в Чайковском будет 0 градусов. После этого в Пермском крае возможны еще две волны холода.