На этой неделе на Заводе Шпагина пройдут новогодние фестивали «Снегоweek» и Sweetland

На фестивале «Снегоweek» родители с детьми смогут сыграть в игру «12 записок», где в поисках подсказок нужно будет и лабиринт пройти, и новогодний паззл собрать, и на санках прокатиться, и загадку отгадать.

На мастер-классах «Зимние мастерские» можно будет приготовить имбирный пряник, создать корону принцессы, новогоднюю игрушку или открытку.

Спектакли, интерактивные постановки для детей и взрослых покажет Театр КТО , Дом музыки , Свободный театр современного танца , авторский театр «Белая овца».

Для сладкоежек на фестивале SWEETLAND откроется сладкий маркет, где появится возможность погрузится в творческие кулинарные эксперименты, заглянуть в арт-кафе, почувствовать себя художником, измерить уровень Рождества и написать письма Деду Морозу.

Познакомиться с полной программой фестивалей можно на сайте zshpagina.ru.