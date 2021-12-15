На этой неделе на Заводе Шпагина пройдут новогодние фестивали «Снегоweek» и Sweetland

В Перми на Заводе Шпагина с 17 по 19 декабря пройдут фестивали для всей семьи «Снегоweek» (6+) и Sweetland (0+).
На фестивале «Снегоweek» родители с детьми смогут сыграть в игру «12 записок», где в поисках подсказок нужно будет и лабиринт пройти, и новогодний паззл собрать, и на санках прокатиться, и загадку отгадать.
На мастер-классах «Зимние мастерские» можно будет приготовить имбирный пряник, создать корону принцессы, новогоднюю игрушку или открытку.
Спектакли, интерактивные постановки для детей и взрослых покажет Театр
КТО,
Дом музыки,
Свободный театр современного танца, авторский театр «Белая овца».
Для сладкоежек на фестивале SWEETLAND откроется сладкий маркет, где появится возможность погрузится в творческие кулинарные эксперименты, заглянуть в арт-кафе, почувствовать себя художником, измерить уровень Рождества и написать письма Деду Морозу.
Познакомиться с полной программой фестивалей можно на сайте zshpagina.ru.
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