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В Перми на эспланаде началось строительство ледового парка «Новогодье»

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В центре Перми на эспланаде началось строительство ледового парка «Новогодье». Как рассказали в пресс-службе мэрии, на площадку завезли лед, ведется сборка каркасных деревянных конструкций, которые добавят прочности и безопасности ледовым объектам.

На территории главного ледового городка появится смотровая площадка «Куранты» высотой 3 метра, ледовый лабиринт в форме новогоднего блюда «Оливье» диаметром почти 14 метров и двухметровый трон Деда Мороза. Также посетители смогут сфотографироваться с композицией «Селёдка под шубой», пластической аллегорией на тему известного блюда. Появится ещё три смотровые площадки – с Дедом Морозом и Снегурочкой, и в виде большого праздничного фейерверка. Для детей возведут восемь ледовых «покатушек».

Завершить стройку ледового городка планируют до 25 декабря. После этого площадка будет открыта для жителей и гостей Перми. Посещение ледовых локаций будет свободным, а для участия в мероприятиях необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесённом заболевании.

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