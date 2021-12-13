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Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский покинул свой пост

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Вячеслав Торчинский покинул пост министра культуры Пермского края. Как сообщает Business Class, это произошло еще в конце ноября. Исполняет обязанности главы регионального Минкульта замглавы ведомства Марина Илюхина.

Напомним, по данным СМИ, Вячеслав Торчинский должен был быть назначен новым руководителем Пермской художественной галереи, а нынешний директор музея Юлия Тавризян должна была занять должность заместителя. Позднее стало известно, что краевые власти отложили кадровые перестановки в художественной галерее до «середины - конца декабря».

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