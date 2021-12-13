Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский покинул свой пост

Напомним, по данным СМИ, Вячеслав Торчинский должен был быть назначен новым руководителем Пермской художественной галереи, а нынешний директор музея Юлия Тавризян должна была занять должность заместителя. Позднее стало известно, что краевые власти отложили кадровые перестановки в художественной галерее до «середины - конца декабря».