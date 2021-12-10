В выходные в Перми ожидается похолодание до −23 градусов

В выходные дни в Пермском крае ожидается понижение температуры до −23°. По данным Научно-популярного проекта «Метеоролог и я», похолодание не будет значительным по высотам, однако у земной поверхности воздух дополнительно выхолодится за счет прояснений и слабого ветра.
В субботу в Перми ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью −19…−21°, днем −13…−15°. В воскресенье ночью столбик термометра будет на отметке −19…−21°, днем −14…−16°. Ветер слабый, переменных направлений.
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