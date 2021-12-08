В Перми запланировано более 200 новогодних мероприятий

В Перми в период новогодних каникул запланировано более 200 онлайн и офлайн праздничных мероприятий. Как рассказали в пресс-службе мэрии, в 68-м квартале городской эспланады будут проходить интерактивные мероприятия, организованные у каждого ледового объекта.
В ДК им. Солдатова 28 декабря пройдет главная городская елка для детей – новогодний музыкальный спектакль «Айболит против Бармалея». Там же 9 января пройдет рождественский концерт, а 15 и 16 января – рождественская елка.
В 68-м квартале эспланады 7 января состоится праздничное мероприятие, посвященное Рождеству Христову.
Кроме того, в Перми будут расположены 12 ледовых локаций. Они разместятся в сквере им. Дзержинского, саду им. Миндовского, на площади перед ДК «Урал», в парке «Счастье есть», в 68-м квартале городской эспланады, в сквере Розалии Землячки, на площади у УДС «Молот», на площади возле клуба им. Златогорского, в парке им. Чехова, на площади перед ДК им. Солдатова, на площади перед клубом «Юбилейный» и на торговой площади по улице Островского, 87 в поселке Новые Ляды.
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