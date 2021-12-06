Детская площадка на набережной Камы временно закрыта

В Перми временно закрыта детская площадка на набережной Камы. Из-за погоды там появилась сильная наледь, и посещение площадки сейчас небезопасно для гостей всех возрастов. Об этом сообщает МБУК «Пермская дирекция».
- Город
- Город
- News
Город
В Перми временно закрыта детская площадка на набережной Камы. Из-за погоды там появилась сильная наледь, и посещение площадки сейчас небезопасно для гостей всех возрастов. Об этом сообщает МБУК «Пермская дирекция».
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.