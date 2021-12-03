Суд вынес предупреждение ЧОП, который охранял ПГНИУ во время стрельбы

Обвинение установило, что охранник ЧОП не имел лицензии на осуществление охранной деятельности, не проходил нарколога и психиатра и не знал, как вести себя в экстренных ситуациях. Несмотря на данные нарушения, охранник был допущен к работе. Ранее Росгвардия уже привлекла через суд к административному штрафу в три тысячи рублей самого охранника.