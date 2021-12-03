Суд вынес предупреждение ЧОП, который охранял ПГНИУ во время стрельбы

Арбитражный суд Пермского края вынес решение по иску прокуратуры к частному охранному предприятию «Арсенал-Регион», сотрудники которого обеспечивали безопасность в ПГНИУ во время нападения 20 сентября. Охранную организацию привлекли к административной ответственности по статье «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».
Обвинение установило, что охранник ЧОП не имел лицензии на осуществление охранной деятельности, не проходил нарколога и психиатра и не знал, как вести себя в экстренных ситуациях. Несмотря на данные нарушения, охранник был допущен к работе. Ранее Росгвардия уже привлекла через суд к административному штрафу в три тысячи рублей самого охранника.
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