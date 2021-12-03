Пермь вошла в тройку самых травмоопасных регионов в новогодние праздники

Пермь заняла второе место среди крупных городов России по травматизму в новогодние праздники. Об этом сообщает интернет-газета «Текст» со ссылкой на исследование аналитиков «Страхового дома ВСК».
Самой травмоопасной признана Удмуртия, на третьем месте — город Владимир. В целом, в новогодние праздники несчастные случаи связаны с травматизмом — 81%, на втором месте различные болезни — 18,5%, включая COVID-19.
Самыми частыми несчастными случаями зимой становятся переломы рук и ног, ушибы конечностей и головы. Страховые компании оценивают такие случаи в среднем в 7-8 тысяч рублей. Считается, что этой суммы будет достаточно для того, чтобы получить медицинскую помощь в платном медицинском центре или компенсировать денежные потери из-за пребывания на больничном.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.