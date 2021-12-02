На «Пермской ярмарке» открылась выставка «Антикварный салон. Блошиный рынок. Мир увлечений»

На торговой площадке можно будет приобрести стеклянные игрушки для новогодней елки, открытки, книги и грампластинки, пришедшие к нам прямо из советского прошлого. Посетители антикварного салона увидят винтажные украшения, представленные в единичном экземпляре, авторские украшения и уникальные серебряные коллекции из Петербурга.

В рамках ярмарки пройдет hand-made маркет: керамика, товары для хобби и рукоделия, уникальные пермские ювелирные украшения, мозаичные панно для интерьера, натуральная косметика и мыло и многое другое. Авторские изделия пермских производителей станут прекрасными подарками на Новый год и оригинальным дополнением к интерьеру вашего дома.

«Антикварный салон. Блошиный рынок. Мир увлечений» — это единственный и самый масштабный слет коллекционеров в Пермском крае, где представлены предметы коллекционирования всех направлений: нумизматика, фалеристика, филателия, бонистика, аксессуары для коллекционеров

При совершении покупки вам необходимо будет предъявить QR-код или сертификат о вакцинации, или сертификат переболевшего (менее 6 месяцев), а также документ, удостоверяющий личность.

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