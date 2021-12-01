В Перми трамваи украсили праздничными гирляндами

Как рассказали в МУП «Пермгорэлектротранс», для украшения одного трамвая модели «Львёнок» потребовалось порядка 350 метров гирлянд, для украшения «Льва» – 700 метров.

Светящимися гирляндами украсили и экспонаты музея электротранспорта — трамвай и троллейбус. Увидеть мерцание огней красочно оформленных ретро-трамвая и ретро-троллейбуса пермяки могут на улице Уральская, 108а в Мотовилихинском районе города. Подсветка включается в вечернее время.