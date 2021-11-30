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В Пермском крае продлили ограничения из-за коронавируса до 10 января

Краевой оперштаб продлил действие ограничительных мер по коронавирусу в Пермском крае до 10 января 2022 года. До окончания новогодних каникул продолжит действовать система QR-кодов для посещения заведений общепита, розничной торговли, культуры, спорта, фитнес-центров и других организаций, а также совершение покупок в торговых центрах.

Кроме того, продлевается ограничение на деятельность организаций сферы общественного питания в период с 23:00 до 06:00 часов. Работать круглосуточно смогут кафе, столовые и другие заведения общепита, ведущие деятельность в зданиях железнодорожных вокзалов.

Продолжит действовать фильтр безопасности в виде QR-кодов для сотрудников ряда организаций, размещаемых в зданиях административно-деловых центров, в том числе бизнес-центрах и деловых центрах.

Для невакцинированных жителей Прикамья старше 60 лет продолжает действовать режим строгой самоизоляции.

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