В Пермском крае продлили ограничения из-за коронавируса до 10 января

Кроме того, продлевается ограничение на деятельность организаций сферы общественного питания в период с 23:00 до 06:00 часов. Работать круглосуточно смогут кафе, столовые и другие заведения общепита, ведущие деятельность в зданиях железнодорожных вокзалов.

Продолжит действовать фильтр безопасности в виде QR-кодов для сотрудников ряда организаций, размещаемых в зданиях административно-деловых центров, в том числе бизнес-центрах и деловых центрах.

Для невакцинированных жителей Прикамья старше 60 лет продолжает действовать режим строгой самоизоляции.